Charlie Hebdo e le vignette su Khamenei | ira di Teheran

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Un atto offensivo e indecente”. Così il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, ha definito la pubblicazione da parte della rivista satirica francesedi decine di caricature con protagonista la Guida Suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali. L’atto “offensivo e indecente” della rivista francese non resterà “senza una risposta efficace e decisa”, ha dichiarato in un tweet il capo della diplomazia di, sottolineando che “non permetteremo al governo francese di oltrepassare il limite. Hanno preso la strada sbagliata, decisamente”. L’8 dicembre– in precedenza finito nella lista nera delle sanzioni iraniane – aveva lanciato un concorso di caricature sulla Guida Suprema con l’obiettivo di “sostenere la lotta degli ...

Il settimanale satirico francese Charlie Hebdo ha dedicato il nuovo giornale alle proteste iraniane iniziate con l'uccisione di Mahsa Amini, una donna curda di 22 anni morta in carcere il 16 settembre dopo essere stata arrestata. Il settimanale satirico francese l'ha pensato per ricordare l'attentato contro la propria redazione compiuto otto anni fa. In occasione della Festa della Mamma, che si celebra oggi in Iran, l'ayatollah ha incontrato un gruppo di donne iraniane a cui ha presentato gli aspetti positivi di vivere nella Repubblica islamica.