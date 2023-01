Charlene di Monaco | gli auguri della Principessa dividono i social | il messaggio nascosto

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Occhi puntati sui reali durante il discorso di fine anno di Alberto di: gli utenti del web divisi in due. Glidi fine annoe Alberto di, con la loro famiglia, hanno fatto storcere il naso agli utenti, di norma schierati dalla parteWittstock. Ma come mai? Ecco cosa è successo. Glidie Alberto di: il(Ilovetrading.it)Il 2022, anno difficile e impegnativo sotto diversi aspetti, è giunto al termine. Come di consueto, i sovrani, i presidenti e le personalità di pubblica rilevanza di tutto il mondo hanno rivolto ai propri compatrioti il ...

leggo.it

Mentre la principessaalloggiò da sola, ma in una suite meno sontuosa, all Oyster Box. "... Altre storie di Vanity Fair che ti potrebbero interessare: - Alberto e Charlène dicon i figli ...I look della famiglia realeè apparsa con indosso un abito lungo chiaro, senza maniche e ... che hanno commentato il primo video del 2023 della famiglia reale disui social, il look è ... Principessa Charlene, polemiche per il primo video del 2023: quel dettaglio sui gemellini Un nuovo documentario francese ricorda che la coppia reale, durante il viaggio di nozze, «non dormì nella stessa stanza e nemmeno nello stesso albergo». Ennesima «prova» di un matrimonio partito col p ...Anche la Principessa Charlene e Alberto di Monaco hanno divulgato il loro messaggio di auguri per l'anno nuovo e nel video compaiono anche i due piccoli figli della coppia, i gemelli… Leggi ...