CF Intercity-Barcellona mercoledì 04 gennaio 2023 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Depay torna titolare

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) La sospensione cautelativa della squalifica di Lewandowski, decisione molto discutibile, non si è rivelata una chiave di volta dell’ultimo giorno dell’anno del: i blaugrana sono incappati in una gara ricca di nervosismo, tensione e hanno lasciato due punti pesantissimi contro l’Espanyol nel derby catalano. Per il polacco è stato davvero un pomeriggio infelice, condito InfoBetting: Scommesse Sportive e

Infobetting

FORMAZIONI UFFICIALI: In attesa: In attesaMadrid 20:00 Alaves - Valladolid 21:00 CF21:00 TURCHIA SUPER LIG Kasimpasa - Alanyaspor 15:00 Kayserispor - Karagumruk 15:00 Galatasaray - Ankaragucu 18:00 Konyaspor - ... CF Intercity-Barcellona (mercoledì 04 gennaio 2023 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. De... Le formazioni ufficiali di Intercity-Barcellona, sfida valida per i sedicesimi di finale della Copa Del Rey 2022/2023.Il Barcellona ha completato l'ultima sessione di allenamento in vista degli ottavi di finale della Copa del Rey 2022-2023.