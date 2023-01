CES 2023 | Nvidia annuncia l’arrivo della nuova generazione di GPU GeForce RTX Serie 40 anche sui notebook per gamer e creator

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Al CESha presentato ladi schede video dedicate aiper gaming e content creation basate sull’architettura Ada, la medesima che ha fatto il suo debutto in ambito desktop negli ultimi mesi del 2022. Le prime delle nuove GPU perdel produttore americano ad arrivare sul mercato saranno le RTX 4090 ed RTX4080, che andranno ad equipaggiare i prodotti di punta nell’offerta dei principali produttori, promettendo di supportare fino a 3 monitor 4K a 60fps, come nelle configurazioni utilizzate dai simulatori di guida più avanzati. Grazie alle nuove GPU disarà possibile per gli streamer effettuare il livestreaming delle loro partite in 4K a 60fps utilizzando la codifica AV1, mentre i videomaker potranno apprezzare tempi di ...