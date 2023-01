CES 2023 | da Las Vegas arrivano le prime immagini della Volkswagen ID 7

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Alla presentazione ufficiale manca ancora qualche mese, ma il marchioha già cominciato a promuovere la nuova ammiraglia elettrica, anticipata come Aero e verosimilmente destinata a diventare ID.7. La probabile erede a zero emissioniPassat è uno dei 10 nuovi modelli promessi entro il 2026. Il prototipo è stato esibito ancora in versione camuffata (peraltro con degli intriganti accenti luminosi sulla carrozzeria (32 chilogrammi di peso aggiuntivi per effettoparticolare vernice elettroluminescente, 40 strati, dei relativi cablaggi) in occasione del Consumer Electronic Show di Las(5-8 gennaio). La berlina, che sarà disponibile anche in declinazione station wagon, dovrebbe contendersi i clienti con la Tesla Model S in tempi relativamente rapidi: dopo il debutto primaverile, l’avvio ...