Agenzia ANSA

Sonolepreviste per i funerali del papa emerito Benedetto XVI domani a Roma. E' quanto prevederebbe l'ordinanza della Questura capitolina, che sarà firmata in serata. Per accedere a ...... 310 nel 2022 (12 in più rispetto al 2021) con un tasso dello 0,6% suabitanti che pone ...rivolta ai fenomeni del revenge porn con 244 casiesaminati di cui 34 in danno di minori e 71... Centomila persone previste domani a funerali Ratzinger - Lazio Per il funerale di Joseph Ratzinger si prevede che alla cerimonia parteciperanno 100mila fedeli. E' quanto si legge nell'ordinanza della Questura capitolina. Per accedere a piazza San Pietro, in un qu ...Sono centomila le persone previste per i funerali del papa emerito Benedetto XVI domani a Roma. E' quanto prevederebbe l'ordinanza della Questura capitolina, che sarà firmata in serata. (ANSA) ...