Cecchinato-Griekspoor oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Pune 2023

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Marcoaffronterà Tallonal secondo turno del torneo ATP 250 di(cemento outdoor). Il tennista palermitano è partito col piede giusto in India, superando all’esordio il georgiano Basilashvili in due set. Ora contenderà un posto ai quarti di finale all’olandese, che al primo turno ha liquidato Jaume Munar. Tra i due non ci sono precedenti, ma secondo i bookmakers saràa partire favorito, anche in virtù della superficie.proverà comunque a giocarsi le carte, inseguendo un successo che gli permetterebbe di risalire ulteriormente la china. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, mercoledì 4 gennaio, come secondo match dalle ore ...

...30 - (4) Baez vs Martinez A seguire - Bonzi vs (3) Ruusuvuori A seguire - (6) Krajinovic vs Mmoh COURT 2 Dalle ore 09:30 - Djere vs (Q) Marterer A seguire -vs... Tuttosport) Buon avvio d stagiona per Marcoche e nel 250 ATP di Pune, in India, ha ... se la vedrà negli ottavi e in una sfida inedita, con l'olandese Tallan, che in due frazioni ... Cecchinato-Griekspoor oggi in tv: orario, canale e diretta streaming ... Oggi mercoledì 4 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia scenderà in campo a Brisbane per fronteggiare la Polonia nel playoff cittadino della United Cup, la nuova competizione per Naz ...Ecco il programma, gli orari e l'ordine di gioco di mercoledì 4 gennaio per l'Atp 250 di Pune, con in campo Flavio Cobolli e Marco Cecchinato.