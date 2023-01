Catania | bimbo di 4 anni picchiato e con ustioni di sigaretta sul corpo | indagati la madre e il compagno

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Lividi e ferite su tutto il, alle dita delle mani, ai piedi e ai genitali. Ma non solo, anche, probabilmente causate dal mozzicone acceso di una. Così undi 4è stato portato dallain gravi condizioni all’ospedale Nesima-Garibaldi di, dove i sanitari sono intervenuti immediatamente per curarlo. E per inviare una segnalazione alle forze dell’ordine, perché le ferite del bambino destavano più di qualche sospetto. Ladel piccolo e il suorisultano oradalla procura di Agrigento, che ha concluso le indagini preliminari. I controlli della squadra mobile, diretta da GiovMinardi, sono state supportate da attività tecniche di ...

Virgilio Notizie

AGRIGENTO. Avrebbero picchiato, seviziato e bruciato con una sigaretta undi 4 anni. Chiuse le indagini a carico della madre del piccolo e del compagno della donna. L'...- Garibaldi di, ......sono indagati dalla procura di Agrigento per maltrattamenti e lesioni nei confronti delche sarebbe stato colpito con un corpo contundente. Il piccolo è arrivato all'ospedale dicon ... Catania, bimbo di 4 anni ricoverato per lesioni e ustioni da sigaretta: indagati la madre e il compagno Un bambino di quattro anni è arrivato in ospedale con gravi lesioni alle dita delle mani, dei piedi e ai testicoli, oltre che a ustioni che sembrano corrispondere a bruciature di sigaretta.Sarebbero stati la madre e il suo compagno a picchiare un bimbo di quattro anni di Agrigento trasportato d’urgenza in gravi condizioni all’ospedale Nesima-Garibaldi di Catania. La procura, guidata da ...