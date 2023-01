Castelli nominato commissario per il post-sisma | si scatenano le opposizioni

Governo

1' di lettura 03/01/2023 - "Congratulazioni al senatore Guidomartedì dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni come nuovo commissario alla ricostruzione post - terremoto del Centro Italia". Lo dichiara in una nota il Vice Presidente della ...1' di lettura 03/01/2023 - Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha firmato il Dpcm con il quale il Sen. Guido(Fratelli d'Italia) è statoCommissario per la ricostruzione post terremoto del centro Italia. "Il governo rivolge agli auguri di buon lavoro per questo impegnativo compito,... Guido Castelli nominato Commissario per la ricostruzione post ... Arriva il nuovo commissario per la ricostruzione nelle zone del centro Italia colpite dal terremoto del 2016. È Guido Castelli, senatore di ...La premier firma il decreto. Legnini: "Pronto al passaggio di consegne, per me sono stati 34 mesi di totale dedizione ai terremotati" ...