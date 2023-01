Caso Vlahovic | Allegri dovrà rinunciare al bomber anche contro il Napoli

Calcio in Pillole

... che diventerebbe quasi impossibile indi sconfitta contro i partenopei. Inzaghi: "Complimenti ... Out Pogba,, Bonucci, Cuadrado, De Sciglio e anche Di Maria (contusione alla caviglia), ...... soprattutto in seguito alMaignan e quella lesione al polpaccio sinistro che dura ormai da 3 ... guru in Serbia e preparatore personale che segue l'attaccante della Juventus, DusanIl Milan prova a correre ai ripari per risolvere il problema dei tanti infortunati. Secondo 'Repubblica', in casa rossonera si sussurra del progetto, già avviato durante il Mondiale, di un "head of pe ...Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna di Republica, visti i troppi infortuni, in casa rossonera si sussurra del progetto, già avviato durante il Mondiale, di ...