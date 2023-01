Caso Saman | Meloni | ' giustizia per giovane innocente | voleva solo vivere libertà'

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Purtroppo non ci sono più dubbi,Abbas è stata uccisa. Il corpo ritrovato a Novellara appartiene alla 18enne pachistana. A febbraio inizierà il processo che vedrà imputati i suoi familiari: sia fattaper unachela sua". Così su twitter la premier Giorgia

Tag24

, il cadavere trovato a Novellara è il suo. L'avvocato: 'Identificata da un'anomalia dentaria' Alla fine, il responso è stato quello che i più si aspettavano: il cadavere ritrovato il 18 ...Da adesso, purtroppo, è infatti ufficiale che il corpo senza vita recuperato lo scorso 18 novembre a Novellara (in provincia di Reggio Emilia) appartiene alla 18enneAbbas . La svolta nelle ... Caso Saman Abbas, il cadavere è della ragazza • TAG24 Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Purtroppo non ci sono più dubbi, Saman Abbas è stata uccisa. Il corpo ritrovato a Novellara appartiene alla 18enne pachistana. A febbraio inizierà il processo che vedrà imp ...Adesso è ufficiale: il corpo ritrovato il 18 novembre 2022 a Novellara , in provincia di Reggio Emilia , è di Saman Abbas . Lo ...