Caso Peng Shuai | la WTA non cambia idea | ' Senza soluzione | non torniamo in Cina'

Tiscali

La WTA tiene il punto suldiShuai. Senza un'inchiesta indipendente o un colloquio privato con l'ex numero 1 del mondo di doppio, il circuito femminile resterà ancora lontano dalla Cina. E questo a dispetto del ...Il 13 ottobre, alla vigilia del 20° Congresso del Partito comunista cinese,Lifa si è reso ... Nel frattempo Astana rafforza le relazioni con Pechino: non aproprio il Kazakistan in settembre ... Caso Peng Shuai, la WTA non cambia idea: 'Senza soluzione, non ... La WTA tiene il punto sul caso di Peng Shuai. Senza un'inchiesta indipendente o un colloquio privato con l'ex numero 1 del mondo di doppio, ...Scopri le ultime Notizie dal mondo del Tennis: news in tempo reale su Tornei, Risultati e Classifiche dei Campioni del Tennis italiano e internazionale - Pagina 110.