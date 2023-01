(Di mercoledì 4 gennaio 2023) AGI - “I prezzi del menu disono ragionevolmente economici se si tiene conto del fatto che è ilhotspot in uno dei quartieri più elitari di una delle città più costose del mondo”, scrive il Paìs nel descrivere questo locale definito come il “hotspot di Manhattan”, un club privato i cui membri hanno pagato una fortuna per poter pranzare o cenare tra opere d'arte di David Hockney o Keith Haring. “La picaña di manzo wagyu alla griglia accompagnata da carote arrostite e patate dolci al carbone costa 82 dollari (78 euro) – si legge nell'articolo – mentre la braciola di vitello alla griglia con patate si aggira intorno agli 81 dollari (77 euro)”. Ma il conto sale stratosfericamente se si vogliono assaggiare i piatti dello chef Bill Brasile in una delle sale private di...

AGI - Agenzia Italia

AGI - 'I prezzi del menu disono ragionevolmente economici se si tiene conto del fatto che è il nuovo hotspot in uno dei quartieri più elitari di una delle città più costose del mondo', scrive il Paìs nel descrivere ...Oggi, ladi Cristoforo Colombo è un luogo dove il nostro non ha effettivamente vissuto, se non ...de Tejeda Un'isola vulcanica, ricca di rocce che hanno disegnato nei millenni scenari ... Casa Cruz è il nuovo ristorante più esclusivo e costoso di New York Alcuni membri hanno pagato tra i 240 mila e i 475 mila euro per una tessera che dà loro accesso al pranzo o alla cena in sale decorate con opere di Andy Warhol e Fernando Botero ...Si può scrivere di tutto, ma non di classi sociali. Non c’è prodotto culturale che non sia destinato alla classe media e intriso dei suoi valori: ma così si lasciano i lavoratori senza rappresentanza ...