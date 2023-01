Caro benzina nel 2023 | Pichetto Fratin | “Prezzo sopportabile | abbiamo investito sulle bollette”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Nonostante Fratelli d’Italia e in particolare la sua leader Giorgia Meloni abbiano sempre fatto leva sul mancato intervento del governo di fronte agli aumenti del costo di carburanti,, servizi, nele diesel sono già schizzati nuovamente in avanti come conseguenza del mancato rinnovo del taglio alle accise in Manovra, mentre Arera comunica l’aumento del 23,3% della bolletta del gas per le famiglie rispetto a novembre. Ci sono poi i rincari sui caselli autostradali e sui biglietti del trasporto pubblico locale. “La valutazione sulla scelta di abolire le accise significa passare alla tassazione da un’altra parte”, spiega a Zapping su Radio Uno Rai è il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto. Il governo si è trovato di fronte a un bivio, e ha ...