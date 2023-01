La Gazzetta dello Sport

Marì), Izzo; Ciurria(dal 37'st Vignato), Colpani (dal 1'st Petagna), Ranocchia (dal 17'st Machin),; Caprari(dal 1'st Birindelli), Pessina; Mota. All. Palladino Arbitro : Feliciani ...Tante coperture in affanno, tanta fatica a tamponare l'irruenza del Monza che il solitotrovava il pareggio al 61'. E in seguito era il Monza a fallire il successo, soprattutto con ... Carlos Augusto oro di Monza: alla Fiorentina non basta Cabral: 1-1 Fiorentina - Monza highlights e gol, la decidono i brasiliani: apre Cabral con una gran botta di destro, pareggia Carlos Augusto con un tap in ...Finisce qui la sfida tra Fiorentina e Monza. La squadra di Vincenzo Italiano riparte in campionato con un pareggio, è 1-1. Dopo un ottimo primo tempo in cui i viola erano passati in ...