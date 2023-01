CARLO CONTI | A MEDIASET CACHET E CAMERINI PIÙ GRANDI MA IN RAI STO BENE POI NELLA VITA…

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)riaccende il sabato sera di Rai1 con “Tali e Quali”, la nuova edizione dello spin off di Tale e Quale Show. Imitatori non famosi portano sul palco il loro omaggio a celebrità italiane ed internazionali. Dal 7 gennaio con la giuria tutta confermata – il tridente Goggi, Malgioglio, Panariello con Alessia Marcuzzi quarta giudice – sceglierà il migliore “tale e quale”. L’anno scorso ha vinto Daniele Quartapelle, in arte Daniele Si Nasce.sottolinea orgoglioso che l’imitatore di Renato Zero ha coronato il suo sogno di fare una serata al Teatro Brancaccio di Roma. Quest’anno si cerca un’altra stella tale e quale all’originale., intervistato da Chi, risponde ad una domanda sui, piùche in Rai. Non ...