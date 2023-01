Capitani & gagliardetti | Italia 1995-1998

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Idell’dalalL’era deidell’bianchi e del logo con la curiosa lettera “I” stilizzata continua ancora nel quadriennio. In tale periodo, vengono diversificati solamente piccoli dettagli dei. Il primo neicosiddetti “neutri”, privi di qualsiasi scritta, verosimilmente impiegati a discrezione della Federazionena Giuoco Calcio in particolari ricorrenze. Una seconda variante è quella realizzata in occasione del Torneo di Francia disputato nel 1997, l’anno precedente ai mondiali giocati in Francia. Tale competizione, organizzata dalla Federazione Calcistica Francese, richiamò tre nazioni che si erano aggiudicate ...