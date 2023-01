Campagne cyber legate alla guerra | in Italia 13mila attacchi

Agenzia ANSA

2023 - 01 - 03 09:06:29legate a guerra, in Italia 13mila attacchi Le tensioni geopolitiche connesse alla guerra in Ucraina hanno 'significativi riverberi' in materia di sicurezza ...Nel 2022, ci sono stati 12.947 attacchicontro infrastrutture critiche, istituzioni, aziende e privati. Il dato, contenuto nel ... Risultano, infatti, in corsomassive a livello ... Campagne cyber legate a guerra, in Italia 13mila attacchi ROMA - Le tensioni geopolitiche connesse alla guerra in Ucraina hanno "significativi riverberi" in materia di sicurezza cibernetica, con "campagne ...Secondo il report 2022 della Polizia postale, le cyber truffe aumentano a doppia cifra, mentre il fattore geopolitico ipoteca la sicurezza IT ...