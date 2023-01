Agenzia ANSA

Quasi 13mila cyberattacchi rilevati in un anno a infrastrutture critiche, sistemi finanziari e aziende, e 113mila alert di azioni ostili contro siti di ministeri, reti nazionali e ai potenziali ...... diffusione di malware distruttivi (specialmente Ransomware ), attacchi Ddos,di ... con 35 casi trattati (di cui diversi in danno di minori), 30 perStalking , 2 per Hate Speech . È ... Campagne cyber legate a guerra,in Italia 13mila attacchi - Italia Quasi 13mila cyberattacchi rilevati in un anno a infrastrutture critiche, sistemi finanziari e aziende, e 113mila alert di azioni ostili contro ...La Polizia Postale ha pubblicato il resoconto delle attività svolte nel 2022 per contrastare gli attacchi contro infrastrutture, aziende e utenti.