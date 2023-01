Caltanissetta | sequestrano tredicenne In carcere due quindicenni

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Duesono stati arrestati dai carabinieri diper aver sequestrato in un garage e picchiato per un'ora e mezza un. La misura cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale per i minorenni dia seguito di un'articolata attività investigativa coordinata dal procuratore della Repubblica per i minorenni Rocco Cosentino e condotta dalla Sezione operativa dei carabinieri. I duesono gravemente indiziati, a vario titolo, di tortura, sequestro di persona, minaccia, lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere.