Caltanissetta | sequestrano e picchiano un tredicenne | in carcere due 15enni

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Adnkronos) – Due quindicenni sono stati arrestati dai carabinieri diper aver sequestrato in un garage e picchiato per un’ora e mezza un. La misura cautelare del collocamento in un istituto penitenziario minorile è stata emessa dal gip del Tribunale per i minorenni dia seguito di un’articolata attività investigativa coordinata dal procuratore della Repubblica per i minorenni Rocco Cosentino e condotta dalla Sezione operativa dei carabinieri. I due quindicenni sono gravemente indiziati, a vario titolo, di tortura, sequestro di persona, minaccia, lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due, nel mese di settembre, avrebbero attirato con l’inganno all’interno di un garage, di proprietà di uno dei due, un ...

La Repubblica

