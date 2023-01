ilmessaggero.it

Non appena ilera entrato nel garage i due, soddisfatti di averlo attirato con l'inganno, ... protrattesi per più di un'ora': lo scrive il gip diche ha disposto l'arresto per due ...La misura cautelare del collocamento in un istituto penitenziario minorile è stata emessa dal gip del Tribunale per i minorenni dia seguito di un'articolata attività investigativa ... Caltanissetta, ragazzo chiuso in un garage, legato e torturato. «Ti diamo fuoco». Arrestati due 15enni Sono accusati di tortura e sequestro di persona due quindicenni collocati in un istituto penitenziario minorile dai carabinieri di Caltanissetta. A settembre avrebbero attirato con l’inganno in un gar ...Il racconto della trappola tesa da due 15enni a un ragazzino di 13 anni a Caltanissetta, torturato e minacciato ...