Caltanissetta | i due 15enni accusati di aver legato a una sedia | schiaffeggiato e torturato un 13enne

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Due ragazzini di 15 anni sonodie minacciato un. Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale dei minorenni ha emesso un’ordinanza di collocamento in un istituto penitenziario per minorenni nei loro confronti. Le ipotesi di reato sono tortura, sequestro di persona, minaccia, lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. Secondo l’accusa i due nel settembre scorso avrebbero attirato con l’inganno all’interno di un garage il tredicenne, bloccandolo su unae legandogli caviglie, polsi e bocca con del nastro da imballaggio. Poi lo avrebbero percosso con schiaffi su tutto il corpo, sputandogli sul volto e intimidendolo con attrezzi da lavoro e con un coltello. Oltre a versargli addosso acqua intrisa di olio per ...

Adnkronos

