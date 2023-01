Calendario Sport Invernali oggi | orari 4 gennaio | programma | orari | tv | streaming RAI ed Eurosport

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)mercoledì 4ci aspetta una ricca giornata di. Primi appuntamenti del nuovo anno solare con lo sci alpino: la Coppa del Mondo ci terrà compagnia con lo slalom femminile a Zagabria e lo slalom maschile a Garmisch, regalando agli appassionati le seconde manche nel tardo pomeriggio e sotto i riflettori della luce artificiale. Mikaela Shiffrin cercherà di proseguire il proprio filotto di vittorie, l’Italia si affiderà soprattutto ad Alex Vinatzer per provare a fare risultato. Assolutamente da non perdere la terza tappa della mitica Tournée dei Quattro Trampolini: la rincorsa verso la conquista dell’Aquila d’Oro proseguirà a Innsbruck, in terra austriaca i migliori saltatori in circolazione si fronteggeranno a viso aperto. Il Tour de Ski è invece in Germania, spazio alle 20 km a inseguimento in ...