Calendario sci alpino oggi | orari 4 gennaio | programma | tv | streaming | pettorali | italiani in gara

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il Tour de Ski 2023 valido per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci di fondo si congeda da Oberstdorf, in Germania:, mercoledì 4, saranno inle 20 km pursuit tl (11.15 uomini, 14.30 donne). Dopo le prime tre tappe l’Italia ripartirà con 14 atleti. In campo femminile sono rimaste 4 azzurre, ovvero Caterina Ganz, Anna Comarella, Martina Di Centa e Cristina Pittin, mentre in campo maschile sono presenti tutti i 10 azzurri, ovvero Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Davide Graz, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura, Simone Mocellini, Giovanni Ticcò, Mikael Abram, Elia Barp e Dietmar Noeckler. Le gare del Tour de Ski saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1, con la pursuit 20 km tl femminile su RaiSport+HD ed Eurosport 2, mentre la direttasarà affidata a RaiPlay ...

