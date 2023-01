(Di mercoledì 4 gennaio 2023)per una volta non parla male del Pd, di Bonelli e Fratoianni (e M5s ) ma critica l'estremista di destra che tra lavori a ricchi e no vax, guerra alle Ong e occupazione di ogni angolo di potere ...

La ministra Casellati intende presentare una proposta entro l'estate, ma "se pensano di approvarla a maggioranza si schianteranno - afferma- Serve una Bicamerale redigente. Le priorità sono ......laziale alla Sanità in carica dovrebbe decidere di rompere con il Terzo polo di Carloche ... Dopo una riflessione è andatola linea del suo partito, mollando il centrosinistra e optando ... Calenda contro Meloni: “La presidenza della repubblica va preservata così come è” Calenda per una volta non parla male del Pd, di Bonelli e Fratoianni (e M5s) ma critica l’estremista di destra che tra lavori a ricchi e no vax, guerra alle Ong e occupazione di ogni angolo di potere ...Nella conferenza stampa di oggi, Francesco Rocca ha espresso perplessità sul termovalorizzatore di Santa Palomba ...