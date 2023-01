Calderoli “Una bicamerale sulle riforme solo se è d' accordo anche il Pd”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Nessuno può azzardarsi di accusarmi di tradire la Costituzione sulla quale ho giurato, spaccare il Paese lo sarebbe. E allora o qualcuno mi trova un articolo, un comma, una riga nel mio testo di riforma dove emerge che il Sud viene danneggiato, o deve tacere. Le dico di più. Tradendo le mie origini bergamasche e lombarde, dopo aver sentito i presidenti Zaia e Fontana, mi sono messo a ragionare con la testa dall'altra parte. Del Sud. Perchè sono convinto di una cosa: l'Italia è un treno dove ogni vagone deve trasportare con la stessa capacità i passeggeri, e se alcuni vagoni diventano un peso, deraglia. Se si rafforzail Nord e non si aiuta il Sud a crescere, è finita. Ed è giusto che nel momento in cui abbiamo deciso di garantire i diritti civili e sociali a tutto il territorio sia il Nord il primo a metterci la faccia. Il mio spirito è ...

la Repubblica

'Sono stufo delle critiche superficiali, non c'e' nessuno che vuole qui spaccare il Paese'. Lo ha detto il ministro Robertoinintervista a La Stampa riferendosi alla riforma delle autonomie bollando come 'sciocchezze' le presunte resistenze all'interno del centrodestra. 'Sento - ha rilevato - la fiducia del ...... un comma,riga nel mio testo di riforma dove emerge che il Sud viene danneggiato, o deve tacere'. 'Tradendo le mie origini bergamasche e lombarde continua- , dopo aver sentito i ... Autonomia, sale il nervosismo in maggioranza. Calderoli minaccia querele: "La mia non è una riforma spacca It… “Il M5s si opporrà al progetto Calderoli che aumenterà diseguaglianze e dividere ancora di più il paese”. Lo ha detto Maria Domenica Castellone senatrice del M5s a Piazza Staderari a Roma.“In un momen ...Esplode la polemica sul progetto di regionalismo promosso dal governo. Il ministro leghista. "Querelo chi dice che voglio spaccare il Paese". Il dem ...