Calderoli | “Una bicamerale sulle riforme solo se è d’accordo anche il Pd”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) MILANO – “Nessuno può azzardarsi di accusarmi di tradire la Costituzione sulla quale ho giurato, spaccare il Paese lo sarebbe. E allora o qualcuno mi trova un articolo, un comma, una riga nel mio testo di riforma dove emerge che il Sud viene danneggiato, o deve tacere. Le dico di più. Tradendo le mie origini bergamasche e lombarde, dopo aver sentito i presidenti Zaia e Fontana, mi sono messo a ragionare con la testa dall’altra parte. Del Sud. Perchè sono convinto di una cosa: l’Italia è un treno dove ogni vagone deve trasportare con la stessa capacità i passeggeri, e se alcuni vagoni diventano un peso, deraglia. Se si rafforzail Nord e non si aiuta il Sud a crescere, è finita. Ed è giusto che nel momento in cui abbiamo deciso di garantire i diritti civili e sociali a tutto il territorio sia il Nord il primo a metterci la faccia. Il mio spirito è questo”. E’ ...

...bicamerale o di'bicameralina', com'è stata ribattezzata l'ipotesi di un consesso ristretto tra le commissioni Affari costituzionali. Autonomia, governo diviso sulla legge - lampo. ...Anche per questo sono contraria all' autonomia , da quella diin giù: bisogna assicurare a tuttipari qualità della vita, servizi alla persona, mobilità, scuola ", ha affermato la ... Autonomia differenziata, FdI e Forza Italia frenano: “Testo Calderoli È una bozza, va ancora discussa La Lega pur di recuperare i voti persi al nord rispolvera gli istinti anti-meridionalisti e padani e manda avanti Calderoli che trova sponda tra i sedicenii nazionalisti di Fratelli d’Italia, che ora ...di Tommaso Bori consigliere regionale e segretario PdCon l’avvio nel nuovo anno, la cosiddetta riforma Calderoli riguardante il regionalismo differenziato, o per meglio dire, ‘regionalismo sovranista’ ...