Calderoli “Una bicamerale sulle riforme solo se è d’accordo anche il Pd”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Nessuno può azzardarsi di accusarmi di tradire la Costituzione sulla quale ho giurato, spaccare il Paese lo sarebbe. E allora o qualcuno mi trova un articolo, un comma, una riga nel mio testo di riforma dove emerge che il Sud viene danneggiato, o deve tacere. Le dico di più. Tradendo le mie origini bergamasche e lombarde, dopo aver sentito i presidenti Zaia e Fontana, mi sono messo a ragionare con la testa dall’altra parte. Del Sud. Perchè sono convinto di una cosa: l’Italia è un treno dove ogni vagone deve trasportare con la stessa capacità i passeggeri, e se alcuni vagoni diventano un peso, deraglia. Se si rafforzail Nord e non si aiuta il Sud a crescere, è finita. Ed è giusto che nel momento in cui abbiamo deciso di garantire i diritti civili e sociali a tutto il territorio sia il Nord il primo a metterci la faccia. Il mio spirito è ...

'Il M5s si opporrà al progettoche aumenterà diseguaglianze e dividere ancora di più il paese". Lo ha detto Maria ... Questo Governo si occupa di modificare la spazzacorrotti passando a...si è occupato in passato del federalismo fiscale , sa bene che i problemi possono trovaresoluzione solo con un percorso condiviso. È necessario spiegare, soprattutto al Sud, cosa ...