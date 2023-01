Calderoli | “Non spacchiamo l’Italia | tutta la destra è con me”

Agenzia ANSA

... mentre l'intervista del giorno in politica è di Paola Di Caro al ministrosulla ... 'Mantovani: la loro situazione è preoccupante, ma grazie alle dosi le nuove varianti da noisono un ...Se si rafforza solo il Nord esi aiuta il Sud a crescere, è finita. Ed è giusto che nel momento ... Lo afferma in una intervista al "Corriere della Sera" Roberto, ministro per gli Affari ... Calderoli: 'Non spacco l'Italia'. Ma l'opposizione va all'attacco “Il M5s si opporrà al progetto Calderoli che aumenterà diseguaglianze e dividere ancora di più il paese”. Lo ha detto Maria Domenica Castellone senatrice del M5s a Piazza Staderari a Roma.“In un momen ...In due interviste il ministro per gli Affari regionali rivendica il proprio sforzo per portare avanti la riforma dell’autonomia, che la premier Meloni ha voluto legare al presidenzialismo, rallentando ...