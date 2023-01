Calciomercato Napoli | dall’Argentina sicuri | “Ounahi è a un passo” | novità sull’affare

CalcioNapoli24

Di contro, l'Inter è la squadra che in casa ha battuto più volte ilin Serie A (50V, 17N, 9P), grazie a 143 gol segnati, altro record in gare interne contro i partenopei nel massimo campionato.NUMERI - La Cremonese ha ottenuto quattro pareggi contro la Juventus in Serie A, tutti in casa: in Serie A, i grigiorossi hanno pareggiato più gare interne solo contro il(5). La Cremonese non ... Calciomercato Napoli, si avvicina Ounahi: cifre e dettagli (Spazio Napoli – News Napoli Calcio e Calciomercato Napoli) Domani arriverà l'annuncio dello scambio tra Napoli e Samp per quanto riguarda i cartellini di Bereszynki e Zanoli. Ecco cosa scrive ...Quali sono le cose più belle da vedere a Napoli Ebbene, Napoli è una città vibrante e autentica. Ecco alcune delle migliori attrazioni.