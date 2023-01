Calciomercato Milan – Rinnovo Leao | un altro sforzo rossonero | le news

Calciomercato.com

2 La gara con ilpuò lasciare parecchi strascichi in casa Salernitana . L'approccio alla partita dei campani, le scelte di formazione e i tanti errori difensivi non hanno convinto la proprietà che sta facendo ...Ilsi affida allo loro connessione per riprendere in classifica il Napoli. Lo stesso Sandro ha indicato la via nel post - partita su DAZN : 'E' sempre stato al centro del progetto. Rafa non ... Milan, un acquisto in gran segreto: sarà gestito così A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Tommaso D'Angelo, direttore di Cronache di Salerno: "I primi 20’ sono stati di follia pura. L’asse portante della Salernitana ...Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso in conferenza stampa dopo Salernitana-Milan: Mister, come commenta questo successo a Salerno "E' stata sicuramente ...