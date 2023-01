Calciomercato Milan – Preso Devis Vásquez | tentativo per Sergio Rico

Calciomercato.com

.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Alberto Picco' di La Spezia. ... GasperiniCLASSIFICA SERIE A: Napoli 41 punti;* 36; Juventus 31; Lazio e Inter 30; Atalanta e Roma 27; ...BONAZZOLI ILLUDE - Nella ripresa Nicola quadra la sua squadra che subisce meno, ma ancora una volta le fiammate delcostringono Ochoa agli straordinari ancora su Giroud prima di arrendersi alla ... Milan, un acquisto in gran segreto: sarà gestito così Daniele Triolo È ufficiale l'acquisto, da parte del Milan, di Devis Vásquez. Il portiere, classe 1998, arriva a titolo definitivo dal Club Guaraní. La nota (Pianeta Milan) Anche se per Sergio Rico un ...Grazie alla rete realizzata da Rafael Leao in Salernitana-Milan, un calciatore rossonero torna a segnare il primo gol dell’anno Rafael Leao ha sbloccato il match, valido per la 16esima giornata di Ser ...