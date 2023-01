Calcio | Serie A 2023 | Milik fa volare la Juventus allo scadere | pari tra Fiorentina e Monza

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Altri due match in questo intensissimo sedicesimo turno dellaA di. Sono andati in scena i posticipi delle 18.30, con lacheè riuscita ad espugnare Cremona, mentre lanon è andata oltre l’1-1 con il. CREMONESE-0-1 La squadra di Alvini parte molto bene e dopo pochi minuti va a segno con Valeri, che sfugge a Soulé, ma la rete è annullata per fuorigioco. I bianconeri nel primo tempo fanno molta fatica a costruire gioco e le opportunità arrivano solo con tiri dalla distanza (i migliori sono di Miretti e Kostic). Allegri nella ripresa prova a dare la spinta alla squadra con i cambi: entrano Chiesa, Kean, Rabiot e Paredes, ma la Cremonese non ha paura e sfiora due volte il vantaggio con Dessers e ...