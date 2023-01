Calcio | Serie A 2023 | l’Inter batte il Napoli e riapre la corsa scudetto Pareggio tra Udinese ed Empoli

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Si chiude con il botto la sedicesima giornata dellaA di, quella che vedeva il ritorno in campo dopo la lunga pausa per i Mondiali. Nel big match, infatti, crolla per la prima volta ildopo quindici risultati utili consecutivi per mano del. INTER-1-0 La squadra di Luciano Spalletti non aveva convinto nelle amichevoli di queste settimane e anche stasera a San Siro è lontano parente di quello visto nelle uscite del 2022. I nerazzurri di Simone Inzaghi dominano e nel primo tempo con Matteo Darmian vanno vicinissimi al gol. Match molto tattico che viene sbloccato da una grande azione corale dei padroni di casa, con Dimarco che pennella per la testa di Edin Dzeko, sempre decisivo. Il bosniaco al 56? mette dentro la rete dell’1-0. I partenopei ci provano, ma l’unica ...

Agenzia ANSA

Un gol di Dzeko (migliore in campo) nel secondo tempo regala all'Inter lo scontro diretto contro il Napoli che ha aperto il 2023. Prima sconfitta in campionato per la squadra di Spalletti. Ecco i ...Continua il digiuno dell'Udinese, che non vince da otto turni. Segna Baldanzi dopo 3' su assist di Caputo, poi l'Empoli gioca un primo tempo migliore. Nella ripresa l'assedio bianconero con il ... Serie A, in campo Inter-Napoli e Udinese Empoli Si chiude con il botto la sedicesima giornata della Serie A di calcio, quella che vedeva il ritorno in campo dopo la lunga pausa per i Mondiali. Nel big match, infatti, crolla per la prima volta il Na ...Alla ripresa della Serie A Immobile fa sognare la Lazio ma il Lecce tra le mura amiche ribalta il risultato conquistando la vittoria ...