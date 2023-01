Calcio | Serie A 2023 | la Lazio cade a Lecce | la Roma piega il Bologna

La Gazzetta dello Sport

E' la Joya al 6′ infatti a procurarsi ildi rigore per un fallo di Lucumì. Dagli ...rimonta la Lazio nel match del Via del Mare valevole per la sedicesima giornata del campionato di...MILANO - Si gioca a San Siro Inter - Napoli, il big match della giornata diA che inaugura il ritorno dopo la sosta per il Mondiale. Una sfida in cui gli azzurri ...Meazza di Milano cond'... Cremonese-Juventus 0-0 | La Diretta SALERNITANA – MILAN: in diretta su Sky (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Sport Uno), DAZN, Zona DAZN (canale 214 di Sky), Now TV, Sky Go e TimVision FIORENTINA – MONZA: in diretta su ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...