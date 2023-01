Cala il sipario su MusiCometa Sannio XXIII | platea incantata nella serata finale della rassegna

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSi è conclusa con successo laedizione di, laconcertistica promossa e organizzata dall’Accademia Progetto Musica Acli Arte Spettacolodi Airola per la direzione artistica del M° Carmine Ruggiero e per il coordinamento dei MM° Pasquale Lanni, Gaetano Falzarano e Salvatore Fucci. E’ stata la voce magnifica di Alessia Stellato del trio di jazz manouche LesPassants a caratterizzare laconclusivamanifestazione svoltasi presso il salone del Convento di San Pasquale il 2 gennaio scorso, accompagnata dagli arpeggi decisi e cadenzatichitarra di Alessio Cascone e dall’incisività ritmica e ruvida del basso di Gianmarco Angelone. Musicisti giovanissimi e molto promettenti che ...

QuiComo

... oggi con le nuove regole per l'isolamento,ilanche sul centro tamponi del Palarescifina. Sarà comunque possibile, ricordiamo, sottoporsi " al momento senza prenotazione " al vaccino ...ilsul 'porto più bello del Mediterraneo' Polizia arresta 70enne: definitiva la condanna per il tentato omicidio dell'ex fidanzata Imperia: rivolta dei detenuti in carcere. Urla, ... Lago di Como, Villa d'Este: cala il sipario su una stagione storica Si è conclusa con successo la XXIII edizione di MusiCometa Sannio, la rassegna concertistica promossa e organizzata dall’Accademia Progetto Musica ...Cala il sipario su un’altra giornata dell’ATP 250 di Pune. Sul cemento indiano si sono disputate oggi le ultime cinque partite valide per il primo turno e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo ...