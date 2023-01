“Buon pomeriggio da Bari | in Umbria” la gaffe al Tg2 è virale VIDEO

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ildelladella giornalista del Tg 2 Carlotta Balena ha fatto il giro del web in pochi minuti, subito registrata e postata sui social da numerosi utenti. L’inviata della testata giornalistica a, ha collocato il capoluogo pugliese in, facendo bagnare dal mare la regione famosa per le fitte foreste. Una disattenzione che, come sempre, non è stata perdonata dai social. inpic.twitter.com/hgrysgaEvL — giornalisti out of context (@giornalistiooc) January 3, 2023 L’inverno, con le sue temperature sopra la media stagionale, è stato l’oggetto del servizio del Tg2 andato in onda il 3 gennaio. Dallo studio, la linea è stata data a Carlotta Balena, che come abbiamo detto si trovava a. “da ...

Fanpage.it

