Bullismo e delinquenza | disabile costretto a fumare erba

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)-A Viterbo un ragazzinominorenne, è stato vittima di. I fatti risalgono al 30 giugno 2017. Il ragazzo, con problemi di vista e di udito, è stato aggredito, picchiato e derubato di un iPhone sulla piazza principale del paese. Sarebbe stato solo l’ultimo episodio di una lunga scia di vessazioni e angherie cui l’adolescente sarebbe stato sottoposto. La vittima ha riferito: “Mi hannomarijuana, io gli ho detto di no, non posso perché mi fa male. Ma uno di loro mi ha preso a schiaffi e pugni e l’altro mi ha fattoper forza uno spinello”. La coppia avrebbe preteso 250 euro in cambio della canna fattaa forza. In più sarebbe anche riuscita a sottrarre alla vittima altri 350 euro ...

La Stampa

"A Napoli non c'è un'emergenza diminorile. È una realtà strutturale". Sono le parole usate dal questore di Napoli ... Cerchiamo di andare nelle scuole, di prevenire noi ile la ...Vogliamo dimostrare che nonostante la, il, la cronaca nera, il futuro può ancora risplendere, perché la gran parte dei barlettani non considera normali episodi e comportamenti ... Tredicenne torturato a Caltanissetta da due ragazzi, lo psicoterapeuta: “Non chiamatelo bullismo, sono delinq… BULLISMO E DELINQUENZA-A Viterbo un ragazzino disabile minorenne, è stato vittima di bullismo. I fatti risalgono al 30 giugno 2017. Il ragazzo, con ...Movida, il questore di Napoli: “Il problema non si affronta solo con le divise”. In alcune aree 20 locali in 100 metri, ma la legge lo consente. “I brindisi e la movida di Capodanno, come già avvenuto ...