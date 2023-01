Buffy | Sarah Michelle Gellar dice di no al revival | non sono più una ragazzina

BadTaste.it Cinema

CosìMichelle Gellar , dopo anni di rumor, ha scritto la parola fine all'ipotesi di ritorno in tv della sua, esattamente 30 anni fa esordiente al cinema con l'omonimo film diretto da ...Nella serie anche un altro gradito ritorno in questo tipo di serie, a trent anni dai fasti dil ammazzavampiri , è quello diMichelle Gellar . Da gennaio su Paramount+. Daisy Jones & The ... Buffy, Sarah Michelle Gellar critica l'atmosfera sul set: "tossica e ... Sarah Michelle Gellar si è lasciata alle spalle il ruolo di Buffy, ma sa come l'amatissima serie TV potrebbe continuare.Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...