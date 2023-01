Firenze Post

...ai primi anni '70 del secolo scorso " ha finito per essere affidato alla burocrazia di, ... Di favorirne la crescita, l'occidentalizzazione, e l'integrazione "grazie al". Una politica ...... quella indossata da Jozef Síkela, ministro dell'industria e deldella Repubblica Ceca ...sembra voler rompere gli indugi e negli ultimi sei mesi sono stati avviati i negoziati con ... Bruxelles: commercio grilli in polvere come alimento autorizzato dall’Unione Europea Con quattro milioni di abitanti, un Prodotto interno lordo di 65 miliardi di dollari e un'estensione territoriale di 56mila chilometri quadrati, Zagabria ...Washington ammette le aziende europee a un credito di imposta per le vetture «ecologiche», ma rimangono le tensioni sul pacchetto climatico degli Usa. Dombrovskis: così si favorisce la Cina ...