Bruscolotti | Il Napoli è consapevole delle proprie forze | Kim è un ottimo difensore

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Peppe, ex capitano del, è intervenuto a Radio Marte, nel corso di "Marte Sport Live", ecco le sue parole: "La lunga attesa è finita. La gente dinon vede l'ora che ricominci il campionato. C'è tanta curiosità per capire come sta la squadra azzurra. Ma i dubbi e le perplessità, dopo la lunga pausa, riguardano tutti. Chi ha più esperienza e ha lavorato bene durante la sosta, non avrà difficoltà. Ildeve difendere il primato, ma il peso maggiore è sulle inseguitrici che devono lottare nel tentativo di sgambettare gli azzurri. Se la squadra di Spalletti ricomincia da dove si è fermata, problemi non dovrebbero essercene. Per scaramanzia preferisco non ricordare le trasferte a Milano del passato, capitate spesso dopo la pausa natalizia. Il panettone ci rimaneva spesso sullo stomaco...Il ...