Brad Pitt ha trascorso il capodanno con la sua fidanzata in Senza veli a bordo piscina FOTO

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)e la sua nuova ragazza, Ines de Ramon, hanno dato il benvenuto al 2023 trascorrendo una giornata insieme aa Cabo. Secondo quanto riportato negli ultimi mesi,adora passare il tempo con la sua, Ines de Ramon, e ledel lorosembrano confermare i rumors che sono apparsi online da quando i due sono statigrafati insieme per la prima volta.è stato visto festeggiare l'ultimo dell'anno con la de Ramon a Cabo: Page Six ha pubblicato le immagini scattate la vigilia didie della sua ragazza in unaa Cabo. Ines si può vedere in...

OGGI

... che è valso un Oscar all'attrice Halle Berry, la commedia Vero come la finzione con Will Ferrell, il film di Bond Quantum of Solace e World War Z con. Il figlio del cimitero racconta la ...La scelta di questa automobile, guidata durante le riprese ma fuori dal set anche da, coprotagonista di Redford, potrebbe essere stata del tutto casuale. Ma rappresenta essenzialmente la ... Brad Pitt: “Così mi sono ripreso Hollywood”. Grazie (anche) a Ines – esclusivo Brad Pitt e la sua nuova ragazza, Ines de Ramon, hanno dato il benvenuto al 2023 trascorrendo una giornata insieme a bordo piscina a Cabo.James Bond, a sorpresa c'è un nuovo candidato per il ruolo di 007 e arriva direttamente dalla serie Emily in Paris ...