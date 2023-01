Bosch - A Las Vegas con le ultime novità nel campo dei sensori

Il Sole 24 ORE

...con importanti e interessanti novità tecnologiche che mettono al centro i sensori e le opportunità che questi offrono Un appuntamento ormai consolidato di inizio anno perche al Ces di...To realize this product Variowell Development teamed up withGlobal Software Technologies ... The topper "made in Germany" will be presented at the influential technology event CES® in... Al Prado per Velazquez, Goya e il misterioso Bosch AMD annuncia nuovi processori per sistemi notebook, nei quali è stata integrata della logica custom dedicata alle elaborazioni di intelligenza artificiale. Ryzen 7040 al debutto nel corso della primav ...Le declinazioni X3D delle CPU Ryzen arrivano anche per la nuova gamma 7000: 3 versioni, con 8, 12 e 16 core a rappresentare la massima evoluzione tecnologica dell'azienda americana per il settore desk ...