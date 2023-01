Bosch - A Las Vegas con le ultime novità nel campo dei sensori

Agenzia ANSA

Al Consumer Electronics Show 2023 diVegas,ha presentato le innovazioni per la mobilità basate proprio sui sensori, tra cui RideCare che ha ottenuto il premio Best of Innovation dall'...RideCare companion è una telecamera intelligente connessa - presentata nell'ambito del CES diVegas - che può essere utilizzata dai conducenti di veicoli in ride sharing per ottenere un ...ha ... Bosch vince quattro Innovation Awards al Ces 2023 Las Vegas ... LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) – I sensori sono ormai ovunque e permettono ad automobili, e-bike, smartphone, fitness tracker, cuffie auricolari, smartphone, di percepire l’ambiente circostante. Questi s ...Sony rilascia una nuova batteria e annuncia lo sviluppo di un nuovo Battery Pack e un kit RTK per Airpeak S1, il suo drone professionale, mostrando tutte le novità al CES 2023. Sony Electronics sta co ...