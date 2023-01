Borse in rally | Piazza Affari chiude ai massimi da aprile Gas annulla la fiammata del 2022

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Inflazione rallenta in Francia, in Germania frenano anche i prezzi all'import. Attesa per i verbali della Federal Reserve. Spread in calo a 201 punti. Tonfo del petrolio

Il Sole 24 ORE

... al pari delle principaliEuropee, mentre i rendimenti dei Titoli di Stato mostrano ribassi generalizzati , dopo la diffusione di alcuni dati macroeconomici confortanti. Ildell'...Leeuropee approfittano dei dati macro per consolidare ildi inizio anno: Piazza Affari avanza dell'1,4%, fa meglio l'Eurostoxx (+3% da inizio anno). A Parigi il Cac 40 sale dell'1,5% al ... Borse, continua il rally di inizio anno. Corrono anche i BTp, gas sotto 70 euro Ftse Mib sale del 4,7% in tre sedute. Petrolio giu' del 4,5% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 gen - Continua il rally di inizio anno per le Borse europee, che hanno chiuso in buon progresso ...Il Nikkei 225 ha aperto a 25.384 punti base la prima seduta di un anno che i giapponesi sperano sia positivo per l’economia Alla tradizionale cerimonia della campana ha partecipato il ministro delle F ...