Borse europee in rialzo | Milano + 1 | 74% | Parigi al top +2 | 3% | spread a 199 | 7 punti

Intanto prosegue il rally d'inizio anno delle, in scia alle scommesse degli investitori per un ammorbidimento della stretta monetaria della Bce dopo la frenata dell'inflazione ...Spread in calo a 201 punti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Terza chiusura consecutiva in buon rialzo per leche consolidano il rally di inizio anno dopo i pesanti cali registrati nel 2022 ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Terza seduta consecutiva di guadagni per le borse europee e per Piazza Affari. Il Ftse Mib termina in rialzo dell’1,7% a 24.860 punti, con Telecom Italia ...