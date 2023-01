Borsa | Milano brilla con Hera | Tim e Banco | ko Tenaris

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ancora una seduta in deciso rialzo per Piazza Affari, che prosegue la striscia positiva iniziata nel 2023 riportandosi sui massimi dallo scorso aprile. Il Ftse Mib ha chiuso in progresso dell'1,74% ...

L'andamento delladichiude in deciso rialzo anche la terza seduta del 2023. Il Ftse Mib ha terminato in progresso dell'1,74%, a 24.860 punti, tornando ai massimi dallo scorso 20 aprile, mentre le ...Ancora una seduta in deciso rialzo per Piazza Affari, che prosegue la striscia positiva iniziata nel 2023 riportandosi sui massimi dallo scorso aprile. Il Ftse Mib ha chiuso in progresso dell'1,74% ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 gen - Nuovo tonfo del valore del gas: sulla piattaforma di Amsterdam Ttf il future di febbraio ha perso l'11,49%, portandosi a 64 euro al megawattora, livel ...Ancora una seduta in deciso rialzo per Piazza Affari, che prosegue la striscia positiva iniziata nel 2023 riportandosi sui massimi dallo scorso aprile. (ANSA) ...