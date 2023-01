Bonus benzina da 200 euro | ecco come funziona e come richiedere il buono carburante 2022

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Tagli sue diesel per circa 25 centesimi al litro per 30 giorni , bollette calmierate per 5,2 milioni di famiglie con Isee sotto i 12mila(prima erano 4 milioni) e possibilità per le imprese...

Money.it

...diesel ei prezzi alla pompa restano inferiori a quelli di marzo 2022. Ma lo stop all'acquisto di prodotti petroliferi russi potrebbe scuotere il mercato, soprattutto del gasolio. Basta,...... da tale fondo, mediante diversi decreti ad hoc , partiranno incentivi, agevolazioni eper il ... per le sole imprese agricole e della pesca, anche all' acquisto di gasolio eper il ... Addio bonus, dai 200 euro in busta paga a benzina, trasporti e tv ... Con l'inizio del nuovo anno si assisterà a non pochi cambiamenti da parte del Governo. Previste diverse novità per quanto riguarda i vari bonus.Per il 2022, l’importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ...