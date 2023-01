Bologna | c’è un’occasione di mercato nel Valencia

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ilsta valutando il profilo di Toni Lato, terzino classe ‘97 in scadenza di contratto col. Per il giocatore è...

La Repubblica

Intanto domani la Roma giocherà contro ildi Thiago Motta , che conterà su Marko Arnautovic , ex giocatore di Mourinho ai tempi dell'Inter: " Sappiamo che sarà dura. Giochiamo a Roma, lo ......30 RKC Waalwijk - sc Heerenveen 18:45 AZ - Vitesse 20:00 Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles 21:00 PSV - Sparta Rotterdam BASKET - LEGA BASKET SERIE A 20:00 Derthona - Virtus20:30 Brescia - ... Manca la neve, fa troppo caldo: stagione a rischio in Appennino